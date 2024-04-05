Кабаєв - про боротьбу за чемпіонство: Все тільки починається

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв вважає, що боротьба за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі сезону-2023/24 тільки розпочинається.

Про це він розповів в ефірі Профутболу Digital.

"Я не скажу, що лише дві команди боряться за чемпіонство. Кривбас дуже добре виглядає, Шахтар, ми бачили, що дуже добре виглядає, ми в цій гонці, Дніпро-1 набирає очки.

Дуже тяжко буде. Ми, Динамо, максималісти. Нічого не втрачено ні в нас, ні в інших команд. Все тільки починається", - сказав футболіст.