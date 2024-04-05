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Кабаєв - про боротьбу за чемпіонство: Все тільки починається

Сьогодні 19:09 105 0
Кабаєв - про боротьбу за чемпіонство: Все тільки починається
ФК Динамо
#Кабаєв, #Кривбас, #СК Дніпро-1, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Профутбол Digital.

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв вважає, що боротьба за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі сезону-2023/24 тільки розпочинається.

Про це він розповів в ефірі Профутболу Digital.

"Я не скажу, що лише дві команди боряться за чемпіонство. Кривбас дуже добре виглядає, Шахтар, ми бачили, що дуже добре виглядає, ми в цій гонці, Дніпро-1 набирає очки.

Дуже тяжко буде. Ми, Динамо, максималісти. Нічого не втрачено ні в нас, ні в інших команд. Все тільки починається", - сказав футболіст.

Наразі першу сходинку в турнірній таблиці УПЛ між собою ділять Шахтар та Кривбас, але в донецького клубу ще є дві гри в запасі, як і в киян, які відстають від лідерів на 2 бали.

Нагадаємо, що у межах 22 туру УПЛ Динамо розромно перемогло Ворсклу, а Шахтар без проблем обіграв Оболонь.

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