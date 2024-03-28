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Президент Наполі готовий суттєво підвищити зарплату Кварацхелії

Сьогодні 22:26 145 0
Президент Наполі готовий суттєво підвищити зарплату Кварацхелії
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Хвіча Кварацхелія

Джерело - Чемпіон.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс готовий втричі підвищити заробітню плату лідера команди Хвічі Кварацхелії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Видання пище, що функціонер готує новий контракт для грузинського вінгера. Де Лаурентіс готовий серйозно покращити зарплату Хвічі для того щоб укласти нову угоду.За інформацією джерела, зарплату гравця буде збільшено втричі - з 1,5 мільйона євро до 4,5. А термін угоди, яка діє до 2027 року, продовжать на один-два роки.

Цього сезону Кварацхелія у 38 матчах за Наполі у всіх турнірах забив десять голів і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, що Хвіча разом із збірної Грузії зробили історичне досягення, здобувши путівку на Євро-2024.

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