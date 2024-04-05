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РБ Лейпциг відбиратиме абонементи у вболівальників, які не відвідають 10 із 17 домашніх ігор команди.

Про це повідомляє Bild.

Причиною такого рішення стало те, що кожен четвертий власник абонемента не приходить на гру. Окрім цього також виросте ціна на новий абонемент.

Зазначається, що клуб вже повідомив уболівальників про мінімальну кількість матчів, які потрібно відвідувати з наступного сезону. Фанати погодились на ці умови.

Також до кінця поточного чемпіонату їм потрібно відвідати третину поєдинків, інакше абонемент анулюється вже в цьому сезоні. Наразі такі штрафні санкції загрожують 700 уболівальникам.

Нагадаємо, у межах 27 туру Бундесліги Лейпциг зіграв унічию з Майнцом. Наразі команда посідає 5 сходинку в турнірній таблиці німецького чемпіонату.