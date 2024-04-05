Ямал: Буду радий стати легендою Барселони, як Мессі

Джерело - Mundo Deportivo.

Лідер каталонської Барселони Ламін Ямал хотів би стати легендарним футболістом свого клубу на рівні з Ліонелем Мессі.

Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Я дуже радий, що мене відмовилися продавати за 200 мільйонів євро. Президент визнає мою роботу, мій футбол. Буду радий стати легендою Барселони, як Мессі, Хаві, Іньєста та Пуйоль", - сказав футболіст.

У поточному сезоні 16-річний гравець відіграв 40 матчів за свій клуб, забив 6 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, у межах 30 туру Ла Ліги Барселона мінімально обіграла Лас-Пальмас. Наразі команда посідає 2 сходинку в турнірній таблиці іспанського чемпіонату.