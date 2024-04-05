Джерело - Opta.

Півзахисник Челсі Коул Палмер увійшов в історію, забивши найпізніший переможний гол в Англійській Прем'єр-Лізі в драматичному матчі проти Манчестер Юнайтед (4:3).

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Вирішальний гол англійця був забитий на 100 хвилині та 39 секунді. Це найпізніший переможний м'яч із сезону-2006/2007, коли почали відслідковувати цю статистику.

100:39 - Cole Palmer’s hat-trick goal for Chelsea tonight timed at 100:39 was the latest winning goal on record (since 2006-07) in a Premier League game. Mayhem. pic.twitter.com/2qdCNyUNYz — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2024

Нагадаємо, що Палмер оформив хет-трик у матчі.

У цьому сезоні гравець відзначився 16 голами та 8 результативними пасами в 25 матчах АПЛ.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Челсі у більшості не зміг здолати одного з аутсайдерів АПЛ Бернлі. До речі, АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона.