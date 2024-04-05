Вплинули Леоненко та Хацкевич: дитячий тренер Ваната розповів, чому нападник обрав Динамо

Джерело - Український футбол.
Дитячий тренер Кам’янець-Подільської ДЮСШ №2 Віктор Залісний розповів, що на рішення Владислава Ваната перейти в академію Динамо вплинула товариська гра ветеранів столичного клубу проти місцевої Фортеці.
Його слова передає Український футбол.
"Йому пропонували йти в різні команди. Наприклад, в Карпати та Металіст. Думаю, що бажання потрапити саме у Динамо в нього поглибилося у 2010 році, коли до нас приїздили ветерани Динамо, які грали товариську гру проти місцевої Фортеці.
Тоді на міському стадіоні бігали: покійний Андрій Баль, Олександр Хацкевич, Віталій Косовський, Віктор Леоненко. Це дало поштовх до того, щоб спробувати себе в наборі до динамівської академії", - сказав наставник нападника.
Наразі форвард Динамо є найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги. На його рахунку 11 забитих м'ячів у 19 матчах чемпіонату.
Нагадаємо, у перенесеному матчі 6 туру УПЛ Динамо розгромило луганську Зорю. Нещодавно повідомлялося, що Владислав Ванат може перейти в Реал Бетіс.