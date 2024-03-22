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Гравець Динамо може перейти в іспанський чемпіонат

Сьогодні 12:04 207 0
Гравець Динамо може перейти в іспанський чемпіонат
ФК Динамо
#Реал Бетіс, #Динамо, #Владислав Ванат

Джерело - Український футбол.

Нападник київського Динамо та збірної України Владислав Ванат може перейти в Реал Бетіс.

Про це повідомляє Український футбол з посиланням на ESTADIO Deportivo.

Зазначається, що українцем також цікавляться німецькі, іспанські та англійські клуби. Їх приваблює висока результативність та термін дії контракту форварда, який чинний до 30 червня 2025 року.

В поточному сезоні Владислав зіграв за столичний клуб 17 матчів в УПЛ, забив 10 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, у межах 21 туру Української Прем'єр-ліги Динамо перемогло луганську Зорю. Наступний матч кияни зіграють 31 березня проти Ворскли.

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