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Гравець Динамо провів приватну розмову з керівником Дніпра-1

Сьогодні 13:17 139 0
Гравець Динамо провів приватну розмову з керівником Дніпра-1
ФК Динамо
#СК Дніпро-1, #Владислав Супряга, #Динамо

Джерело - FanDay.

Нападник київського Динамо Владислав Супряга провів приватну розмову з одним із керівників Дніпра-1 Євгеном Селезньовим.

Про це повідомляє FanDay.

Деталі розмови невідомі, однак зазначається, що на питання журналіста про потенційний перехід в дніпровський клуб футболіст жартівливо відповів: “влітку подивимось”.

Нагадаємо у перенесеному матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги Динамо розгромило луганську Зорю. Супряга весь матч провів на лаві запасних. У поточному сезоні форвард зіграв за свій клуб у 6 матчах і відзначився 1 результативною передачею.

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