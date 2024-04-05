Ліверпуль виділить 150 млн євро на трансфер гравця Реала

Півзахисник іспанського Реала та збірної Уругваю Федеріко Вальверде зацікавив англійський Ліверпуль.

Про це повідомляє eldebate.com.

Керівники "червоних" є великим шанувальниками гри 25-річного уругвайця та вже запропонували "вершковим" 150 млн євро за трансфер футболіста. Зазначається, що Ліверпуль хоче підписати Вальверде навіть попри майбутню зміну тренера.

Контракт Федеріко з Реалом розрахований до 30 червня 2029 року. У сезоні-2023/24 він забив 1 гол та віддав 8 результативних передач у 42 матчах за мадридський клуб.

Напередодні Ліверпуль обіграв Шеффілд Юнайтед та повернувся на перше місце у турнірній таблиці (70 очок) англійської Прем'єр-ліги, випереджаючи Арсенал українця Олександра Зінченка на два бали.