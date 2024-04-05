Головне
Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 07:07 806 1
Юніорська збірна України здобула першу в історії медаль у командних змаганнях на ЧС з фристайлу
Сьогодні 13:44 153
Колишнього президента Федерації кінного спорту України засудили до 15 років позбавлення волі
Сьогодні 13:31 153
Збірна України з тхеквондо завоювала 6 медалей на турнірі в Північній Македонії
Сьогодні 13:03 133
Збірна України визначилась з новим головним тренером
Сьогодні 12:23 2806
День, коли Реал став сливовим
Сьогодні 11:35 440
Анна Музичук зіграла внічию з Салімовою на старті Турніру претенденток-2024
Сьогодні 11:31 224
Жіноча збірна України зіграє з Косово в 1 турі відбору на Євро-2025
Сьогодні 10:50 198
Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:33 383
Сестри Кіченок пробилися у півфінал турніру в Чарльстоні
Сьогодні 07:30 408
Прямі трансляції

Ліверпуль виділить 150 млн євро на трансфер гравця Реала

Сьогодні 12:44 168 0
Ліверпуль виділить 150 млн євро на трансфер гравця Реала
#Вальверде, #Ліверпуль, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - eldebate.com.

Півзахисник іспанського Реала та збірної Уругваю Федеріко Вальверде зацікавив англійський Ліверпуль.

Про це повідомляє eldebate.com.

Керівники "червоних" є великим шанувальниками гри 25-річного уругвайця та вже запропонували "вершковим" 150 млн євро за трансфер футболіста. Зазначається, що Ліверпуль хоче підписати Вальверде навіть попри майбутню зміну тренера.

Контракт Федеріко з Реалом розрахований до 30 червня 2029 року. У сезоні-2023/24 він забив 1 гол та віддав 8 результативних передач у 42 матчах за мадридський клуб.

Напередодні Ліверпуль обіграв Шеффілд Юнайтед та повернувся на перше місце у турнірній таблиці (70 очок) англійської Прем'єр-ліги, випереджаючи Арсенал українця Олександра Зінченка на два бали. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії 4786
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед 23529 2
Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації 5042
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України 5951
Хацкевич розірвав контракт з польським клубом Хацкевич розірвав контракт з польським клубом 12546 2
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ 6707
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57500 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70491
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15220
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10947 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35154 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21062 1