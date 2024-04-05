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Баварія може перехопити в Барселони зіркового захисника Манчестер Сіті

Сьогодні 12:10 63 0
Баварія може перехопити в Барселони зіркового захисника Манчестер Сіті
#Баварія, #Барселона, #Манчестер Сіті, #Жоау Канселу

Джерело - Football Espana.

Баварія цікавиться захисником Манчестер Сіті Жоау Канселу, який виступає за Барселону на правах оренди.

Про це повідомляє Football Espana.

Каталонський клуб хоче зберегти португальського крайнього оборонця, однак через фінансовий стан може дозволити лише продовження оренди.

Манчестер Сіті має намір продати Канселу влітку. За Жоау слідкують клуби з Саудівської Аравії, а також Баварія, яка планує підсилити правий фланг захисту.

Сам футболіст заявляв, що хоче залишитися в іспанському гранді, але керівництво Барселони не готове платити за Канселу 40 мільйонів фунтів.

У поточному сезоні захисник зіграв за свій клуб 25 гри в Ла Лізі, забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Арсенал спробує підписати Канселу.

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