Манчестер Сіті визначив ціну на Канселу для Барселони

Барселона хоче зберегти Канеселу

Барселона прагне оформити повноцінний трансфер правого захисника Жоау Канселу, який виступає за каталонців на правах оренди.

Про це повідомляє Sport.es.

Манчестер Сіті готовий розглянути варіант з продажем португальця, якщо отримають пропозицію у 30+ мільйонів євро.

Для Барселони ця сума є високою, але керівництво "блаугранос" все ж таки розгляне підписання Канселу, адже задоволено його грою.

Раніше Манчестер Сіті узгодив трансфер аргентинського таланта.

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