Манчестер Сіті визначив ціну на Канселу для Барселони

Джерело - Sport.es.
Барселона прагне оформити повноцінний трансфер правого захисника Жоау Канселу, який виступає за каталонців на правах оренди.
Про це повідомляє Sport.es.
Манчестер Сіті готовий розглянути варіант з продажем португальця, якщо отримають пропозицію у 30+ мільйонів євро.
Для Барселони ця сума є високою, але керівництво "блаугранос" все ж таки розгляне підписання Канселу, адже задоволено його грою.
Раніше Манчестер Сіті узгодив трансфер аргентинського таланта.
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