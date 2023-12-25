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Манчестер Сіті визначив ціну на Канселу для Барселони

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Сьогодні 20:52 190 0
Манчестер Сіті визначив ціну на Канселу для Барселони
#Барселона, #Канселу, #Манчестер Сіті

Джерело - Sport.es.

Барселона прагне оформити повноцінний трансфер правого захисника Жоау Канселу, який виступає за каталонців на правах оренди.

Про це повідомляє Sport.es.

Манчестер Сіті готовий розглянути варіант з продажем португальця, якщо отримають пропозицію у 30+ мільйонів євро.

Для Барселони ця сума є високою, але керівництво "блаугранос" все ж таки розгляне підписання Канселу, адже задоволено його грою.

Раніше Манчестер Сіті узгодив трансфер аргентинського таланта.

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