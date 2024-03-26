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Гравець Манчестер Сіті може перейти в Арсенал

Сьогодні 12:40 138 0
Гравець Манчестер Сіті може перейти в Арсенал
#Барселона, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон, #Жоау Канселу

Джерело - The Sun.

Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу, який на правах оренди виступає за Барселону, може перейти в Арсенал у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Sun.

Зазначається, що лондонський клуб планує підписати португальця, якщо каталанська команда не зможе повноцінно підписати гравця. Сам футболіст заявляв, що хоче залишитися в іспанському гранді, але керівництво Барселони не готове платити за Канселу 40 мільйонів фунтів.

У поточному сезоні захисник зіграв за свій клуб 24 гри в Ла Лізі, забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у межах 29 туру іспанського чемпіонату Барселона розгромила мадридський Атлетико і вийшла на друге місце в турнірній таблиці.

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