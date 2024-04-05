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Полісся підтримало Будківського після нереалізованого пенальті в півфіналі Кубку України

Сьогодні 11:50 90 0
Полісся підтримало Будківського після нереалізованого пенальті в півфіналі Кубку України
#Будківський, #Полісся

Джерело - Полісся.

Полісся підтримало нападника Пилипа Будківського, який не зміг реалізувати пенальті на останніх хвилинах півфіналу Кубку України проти Ворскли (0:1).

Про це йдеться в заяві житомирського клубу.

"Пилипе, ти один з тих, завдяки кому ми вперше у своїй історії граємо в УПЛ.

Ти один з тих, завдяки кому ми в перше у своїй історії вийшли в півфінал національного кубку.

Це футбол. Всі голи й перемоги ще попереду. Ми з тобою, наш найкращий бомбардир", - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, у півфінальному матчі Кубку України Ворскла мінімально перемогла Полісся. На останніх хвилинах матчу нападник житомирців Будківський не зміг переграти воротаря полтавського клубу.

У фіналі Ворскла зіграє проти донецького Шахтаря, який напередодні розгромив Чорноморець у матчі 1/2 фіналу турніру.

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