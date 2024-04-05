Полісся підтримало Будківського після нереалізованого пенальті в півфіналі Кубку України

Полісся підтримало нападника Пилипа Будківського, який не зміг реалізувати пенальті на останніх хвилинах півфіналу Кубку України проти Ворскли (0:1).

Про це йдеться в заяві житомирського клубу.

"Пилипе, ти один з тих, завдяки кому ми вперше у своїй історії граємо в УПЛ.

Ти один з тих, завдяки кому ми в перше у своїй історії вийшли в півфінал національного кубку.

Це футбол. Всі голи й перемоги ще попереду. Ми з тобою, наш найкращий бомбардир", - йдеться в заяві клубу.