Полісся підтримало Будківського після нереалізованого пенальті в півфіналі Кубку України

Джерело - Полісся.
Полісся підтримало нападника Пилипа Будківського, який не зміг реалізувати пенальті на останніх хвилинах півфіналу Кубку України проти Ворскли (0:1).
Про це йдеться в заяві житомирського клубу.
"Пилипе, ти один з тих, завдяки кому ми вперше у своїй історії граємо в УПЛ.
Ти один з тих, завдяки кому ми в перше у своїй історії вийшли в півфінал національного кубку.
Це футбол. Всі голи й перемоги ще попереду. Ми з тобою, наш найкращий бомбардир", - йдеться в заяві клубу.
Нагадаємо, у півфінальному матчі Кубку України Ворскла мінімально перемогла Полісся. На останніх хвилинах матчу нападник житомирців Будківський не зміг переграти воротаря полтавського клубу.
У фіналі Ворскла зіграє проти донецького Шахтаря, який напередодні розгромив Чорноморець у матчі 1/2 фіналу турніру.