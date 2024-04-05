Шищенко: Будківський взяв відповідальність на себе

Нападник Полісся Пилип Будківський змушений був замінити штатного пенальтиста команди Артема Козака в матчі 1/2 фіналу Кубку України проти Ворскли (0:1).

Про це розповів наставник житомирського клубу Сергій Шищенко.

"Якби забили пенальті, можливо, був би додатковий час, який би показав, хто був сильнішим. Але нам не вдалося забити пенальті. Це була велика подорож для клубу та міста, але, на жаль, вона закінчилася.

Хлопці самі вирішили хто буде бити одинадцятиметровий. Ми призначаємо перед грою, хто битиме пенальті, але Артема Козака не було, тож Пилип Будкіський взяв на себе відповідальність. Ми його підтримали, бо з кожним буває, що не забиваєш пенальті. Ми одна команда, одна зграя, яка рухається вперед. Обов'язково будуть у нас перемоги", - сказав Шищенко.