Ісенко прокоментував відбитий пенальті у півфіналі Кубку України

Джерело - ФК Полісся.
Воротар Ворскли Павло Ісенко повідомив, що він знав як пробиватиме пенальті нападник Полісся Пилип Будківський.
Про це футболіст розповів на ютуб-каналі житомирського клубу.
"Як я вгадав, куди буде бити Будківський? Просто вгадав, таке буває. Але я знав, як пробиває пенальті Пилип", - сказав голкіпер.
Нагадаємо, у півфінальному матчі Кубку України Ворскла мінімально перемогла Полісся. На останніх хвилинах матчу нападник житомирців не зміг переграти воротаря полтавського клубу.
У фіналі Ворскла зіграє проти донецького Шахтаря, який напередодні розгромив Чорноморець у матчі 1/2 фіналу турніру.