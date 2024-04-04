Ісенко прокоментував відбитий пенальті у півфіналі Кубку України

Джерело - ФК Полісся.

Воротар Ворскли Павло Ісенко повідомив, що він знав як пробиватиме пенальті нападник Полісся Пилип Будківський.

Про це футболіст розповів на ютуб-каналі житомирського клубу.

"Як я вгадав, куди буде бити Будківський? Просто вгадав, таке буває. Але я знав, як пробиває пенальті Пилип", - сказав голкіпер.

Нагадаємо, у півфінальному матчі Кубку України Ворскла мінімально перемогла Полісся. На останніх хвилинах матчу нападник житомирців не зміг переграти воротаря полтавського клубу.

У фіналі Ворскла зіграє проти донецького Шахтаря, який напередодні розгромив Чорноморець у матчі 1/2 фіналу турніру.