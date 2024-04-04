Президент київського Динамо Ігор Суркіс задоволений роботою головного тренера команди Олександра Шовковського.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Команда повинна прогресувати. Шовковський добре робить свою справу. Ми побачили це в Полтаві та побачили сьогодні – команда прогресує, набирає обертів.

Не можна сказати, що в команді тільки 11 футболістів – усі грають, усі отримують шанс. Команда у дуже хорошому тонусі, тож я сподіваюсь, що ми будемо до останнього туру боротися за чемпіонство", - сказав президент клубу.