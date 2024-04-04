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Суркіс: Шовковський добре робить свою справу

Сьогодні 21:55 110 0
Суркіс: Шовковський добре робить свою справу
ФК Динамо
#Ігор Суркіс, #Олександр Шовковський, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс задоволений роботою головного тренера команди Олександра Шовковського.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Команда повинна прогресувати. Шовковський добре робить свою справу. Ми побачили це в Полтаві та побачили сьогодні – команда прогресує, набирає обертів.

Не можна сказати, що в команді тільки 11 футболістів – усі грають, усі отримують шанс. Команда у дуже хорошому тонусі, тож я сподіваюсь, що ми будемо до останнього туру боротися за чемпіонство", - сказав президент клубу.

Нагадаємо, напередодні "біло-сині" розгромно перемогли луганську Зорю у перенесеному матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги. Наразі Динамо посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, але в киян ще є дві гри в запасі.

Нещодавно стало відомо, що перенесений матч 16 туру УПЛ Минай - Динамо відбудеться 17 квітня у Києві.

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