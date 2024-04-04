Джерело - ФК Динамо.
Президент київського Динамо Ігор Суркіс задоволений роботою головного тренера команди Олександра Шовковського.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Команда повинна прогресувати. Шовковський добре робить свою справу. Ми побачили це в Полтаві та побачили сьогодні – команда прогресує, набирає обертів.
Не можна сказати, що в команді тільки 11 футболістів – усі грають, усі отримують шанс. Команда у дуже хорошому тонусі, тож я сподіваюсь, що ми будемо до останнього туру боротися за чемпіонство", - сказав президент клубу.
Нагадаємо, напередодні "біло-сині" розгромно перемогли луганську Зорю у перенесеному матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги. Наразі Динамо посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, але в киян ще є дві гри в запасі.
Нещодавно стало відомо, що перенесений матч 16 туру УПЛ Минай - Динамо відбудеться 17 квітня у Києві.