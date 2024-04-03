Головне
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України
Сьогодні 19:54 6109
Прометей вдруге виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ
Сьогодні 20:56 349
Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги
Сьогодні 19:43 218
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024
Сьогодні 19:27 8997
Здається, ми стали забувати, що гравці не залізні
Сьогодні 18:50 266
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні
Сьогодні 16:19 13117 3
Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 16:00 295
Олімпійська збірна України виступить на товариському турнірі у Франції: відомі суперники
Сьогодні 15:48 487
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття
Сьогодні 14:23 15635
Григорчук як вбивця грандів та чарівна паличка для Полісся: 4 інтриги півфіналу Кубку України
Сьогодні 12:40 756
Прямі трансляції

Динамо оголосило рішення щодо матчу з Минаєм

Сьогодні 21:35 186 0
Динамо оголосило рішення щодо матчу з Минаєм
#Динамо Київ, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо Київ та Минай узгодили місце догравання матчу 16 туру Української Прем'єр-ліги 

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Гра відбудеться 17 квітня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Зустріч розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що 3 грудня 2023 року команди не змогли дограти матч. Це сталося через те, що після початку зустрічі Минай та Динамо провели на полі 64 секунди. Гру перервали через повітряну тривогу. Оскільки вимушена "пауза" через загрозу ракетного обстрілу тривала понад годину, згідно з регламентом, сторони прийняли рішення про перенесення поєдинку на пізніший термін.

Динамо наразі перебуває на четвертій сходинці, набравши 41 очко. Минай з 14 пунктами йде 16-м.

Коментарі ()
Популярне зараз
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу 8303
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 41652 4
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України 6109
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 13117 3
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 8997
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 15635
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38133
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15188
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20997 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16497 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339237 9
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6601 2