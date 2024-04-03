Динамо оголосило рішення щодо матчу з Минаєм

Нагадаємо, що 3 грудня 2023 року команди не змогли дограти матч. Це сталося через те, що після початку зустрічі Минай та Динамо провели на полі 64 секунди. Гру перервали через повітряну тривогу. Оскільки вимушена "пауза" через загрозу ракетного обстрілу тривала понад годину, згідно з регламентом, сторони прийняли рішення про перенесення поєдинку на пізніший термін.

Динамо наразі перебуває на четвертій сходинці, набравши 41 очко. Минай з 14 пунктами йде 16-м.