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28.03.2024 06:38 702

Мудрик вийде з перших хвилин матчу з Манчестер Юнайтед

Гра розпочнеться о 22.15
Сьогодні 21:38 128 0
Мудрик вийде з перших хвилин матчу з Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Михайло Мудрик потрапив до стартового складу команди на поєдинок 31-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Гра розпочнеться о 22:15.

Українець у нинішньому сезоні забив 6 голів та зробив 5 результативних передач у 48 матчах.

Склади команд

Челсі: Петрович, Кукурелья, Бадіашиль, Дісасі, Гюсто, Енцо Фернандес, Кайседо, Мудрик, Галлахер, Палмер, Джексон

Манчестер Юнайтед: Онана, Ван-Біссака, Варан, Магвайр, Далот, Майну, Каземіро, Гарначо, Бруну Фернандеш, Антоні, Гойлунд

Нагадаємо, що у попередньому матчі Челсі у більшості не зміг здолати одного з аутсайдерів АПЛ Бернлі. Наразі лондонці посідають 12 місце чемпіонату.

Напередодні відбулися 3 поєдинки ліги, зокрема Арсенал Зінченка здолав Лутон та очолив турнірну таблицю. Перемога Ліверпуля у матчі з Шеффілдом може дозволити "мерсисайдцям" повернути собі лідерство в АПЛ.

Раніше АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. 

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