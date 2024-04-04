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Клуб Бундесліги запропонував Шахтарю проводити матчі єврокубків на своєму стадіоні

Сьогодні 21:00 158 0
Клуб Бундесліги запропонував Шахтарю проводити матчі єврокубків на своєму стадіоні
#Шальке, #Шахтар

Джерело - sportbuzzer.de.

Німецький клуб Шальке запропонував донецькому Шахтарю проводити єврокубкові матчі наступного сезону на своєму стадіоні Фелтінс-Арена.

Про це повідомляє Sportbuzzer.

Клуб із Гельзенкірхена розіслав своїм уболівальникам опитування з цього приводу. Фанам запропоновано відповісти: чи відвідуватимуть вони матчі Шахтаря у Лізі чемпіонів або Лізі Європи і чи куплять вони абонемент зі знижкою на ігри гірників.

"Шальке пропонує Шахтарю можливість зіграти свої ігри Ліги чемпіонів або Ліги Європи на нашій Фелтінс-Арені.

Наші клуби мають спільне коріння в шахтарських традиціях і характеризуються глибоким почуттям історії та суспільства. З початку конфлікту в Україні ми підтримуємо ініціативи та організації допомоги, які пропонують притулок та підтримку біженцям у Гельзенкірхені.

Відчиняючи свої двері для Шахтаря, ми не тільки простягаємо руку дружби, але й користуємося нагодою продемонструвати гостинність нашої громади. Звісно, ця співпраця має і економічний потенціал нашого клубу.

Шальке запрошує всіх взяти участь у опитуванні. Відгуки допоможуть нам оцінити потенційну заповнюваність стадіону під час цих захоплюючих ігор", - йдеться у заяві клубу.

Раніше "гірники" оштрафували Хусрава Тоірова на місячну зарплату через лайк під постом про перемогу збірної Росії над Сербією в товариському матчі.

Напередодні Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України.

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