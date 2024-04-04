Клуб Бундесліги запропонував Шахтарю проводити матчі єврокубків на своєму стадіоні

Німецький клуб Шальке запропонував донецькому Шахтарю проводити єврокубкові матчі наступного сезону на своєму стадіоні Фелтінс-Арена.

Про це повідомляє Sportbuzzer.

Клуб із Гельзенкірхена розіслав своїм уболівальникам опитування з цього приводу. Фанам запропоновано відповісти: чи відвідуватимуть вони матчі Шахтаря у Лізі чемпіонів або Лізі Європи і чи куплять вони абонемент зі знижкою на ігри гірників.

"Шальке пропонує Шахтарю можливість зіграти свої ігри Ліги чемпіонів або Ліги Європи на нашій Фелтінс-Арені.

Наші клуби мають спільне коріння в шахтарських традиціях і характеризуються глибоким почуттям історії та суспільства. З початку конфлікту в Україні ми підтримуємо ініціативи та організації допомоги, які пропонують притулок та підтримку біженцям у Гельзенкірхені.

Відчиняючи свої двері для Шахтаря, ми не тільки простягаємо руку дружби, але й користуємося нагодою продемонструвати гостинність нашої громади. Звісно, ця співпраця має і економічний потенціал нашого клубу.

Шальке запрошує всіх взяти участь у опитуванні. Відгуки допоможуть нам оцінити потенційну заповнюваність стадіону під час цих захоплюючих ігор", - йдеться у заяві клубу.