Срна вподобав ганебний пост чемпіона світу про інтерв'ю російським ЗМІ

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна в Instagram вподобав пост ексгравця збірної Бразилії Кафу, в якому той розхвалив російський спортивний канал "Матч ТВ".

Легендарний ексгравець Мілана приїхав у Росію на церемонію вручення нагород "Премії РБ" у галузі спорту та букмекерства.

Напередодні він дав інтерв’ю російському каналу "Матч ТВ" і виклав це у соцмережу. Під відповідним дописом чемпіона світу вподобайку поставив Срна.

Згодом вподобання було прибрано.

У пресслужбі донецького клубу пояснили, що Срна не зрозумів контекст допису. Він не побачив, про що йдеться в дописі Кафу, і дуже розчарований вчинком бразильця, який взяв участь у шоу на російському ТБ.

Раніше "гірники" оштрафували Хусрава Тоірова на місячну зарплату через лайк під постом про перемогу збірної Росії над Сербією в товариському матчі.

Напередодні Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України.