Полісся та Ворскла оголосили склади на матч Кубку України

Джерело - Чемпіон.
Полісся та Ворскла назвали стартові склади на півфінальний матч Кубку України.
Стартові склади:
Полісся: Бойко - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравець, Танковський, Кушніренко, Крушинський, Фортюне, Козак, Будківський (к)
Ворскла: Ісенко - Бацула, Хрипчук, Кане, Пердута (к), Крупський, Сассоко, Степанюк, Челядін, Мякушко, Ковталюк
Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на УПЛ-ТБ.
Напередодні першим фіналістом став Шахтар, який розгромив Чорноморець.
Раніше стало відомо місце проведення фінального матчу турніру, який відбудеться 15 травня.