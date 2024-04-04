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Полісся та Ворскла оголосили склади на матч Кубку України

Сьогодні 17:18 115 0
Полісся та Ворскла оголосили склади на матч Кубку України
#Полісся, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Полісся та Ворскла назвали стартові склади на півфінальний матч Кубку України.

Стартові склади:

Полісся: Бойко - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравець, Танковський, Кушніренко, Крушинський, Фортюне, Козак, Будківський (к)

Ворскла: Ісенко - Бацула, Хрипчук, Кане, Пердута (к), Крупський, Сассоко, Степанюк, Челядін, Мякушко, Ковталюк

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на УПЛ-ТБ.

Напередодні першим фіналістом став Шахтар, який розгромив Чорноморець.

Раніше стало відомо місце проведення фінального матчу турніру, який відбудеться 15 травня.

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