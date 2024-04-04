Артета: Ми близькі до чемпіонства в АПЛ

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вірить у чемпіонство "канонірів" в англійській Прем'єр-лізі.

Про це фахівець розповів після матчу з Лутоном (2:0).

"Ми на вершині ліги, дійсно близькі до чемпіонства, адже показуємо послідовність у результатах і якість у грі. Це необхідно, щоб мати можливість боротися за найвищі місця. Тепер ми маємо готуватися до Брайтона.

Торішня чемпіонська гонка? Я дійсно не можу згадати, як я відчував себе торік. Моя команда продовжувала зростати, ми намагалися щосили, але, зрештою, не зробили достатньо, щоб випередити Манчестер Сіті. Іноді просто потрібно визнати стабільність і якість інших команд, як це зробили ми. Цього сезону ми вирішили спробувати пройти цей шлях знову, і ось ми тут", — зазначив Артета.