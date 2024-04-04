Головне
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 17:22 2401
Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії
Сьогодні 15:13 164
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028
Сьогодні 13:46 276
Дзюдоїстка, яка пішла до ЗСУ в 18 років, слідом за батьком: Моє дитинство — тут
Сьогодні 11:57 316
Відоме місце України в оновленому рейтингу ФІФА
Сьогодні 11:39 801
Російський боєць ММА: Буду захищати Україну в складі американських морських котиків
Сьогодні 11:29 774
Серед кримських колаборантів немає кандидатів виступати на Олімпіаді-2024, але Аксьонов робить із цього "перемогу"
Сьогодні 11:01 463
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:32 9729
Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні
Сьогодні 07:09 887
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ
Сьогодні 00:12 9513
Прямі трансляції

Артета: Ми близькі до чемпіонства в АПЛ

Сьогодні 16:57 127 0
Артета: Ми близькі до чемпіонства в АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Арсенал Лондон

Джерело - bbc.com.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вірить у чемпіонство "канонірів" в англійській Прем'єр-лізі.

Про це фахівець розповів після матчу з Лутоном (2:0).

"Ми на вершині ліги, дійсно близькі до чемпіонства, адже показуємо послідовність у результатах і якість у грі. Це необхідно, щоб мати можливість боротися за найвищі місця. Тепер ми маємо готуватися до Брайтона.

Торішня чемпіонська гонка? Я дійсно не можу згадати, як я відчував себе торік. Моя команда продовжувала зростати, ми намагалися щосили, але, зрештою, не зробили достатньо, щоб випередити Манчестер Сіті. Іноді просто потрібно визнати стабільність і якість інших команд, як це зробили ми. Цього сезону ми вирішили спробувати пройти цей шлях знову, і ось ми тут", — зазначив Артета.

Напередодні Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, виграв у Лутона (2:0) і очолив турнірну таблицю ліги. Наступний матч "каноніри" зіграють 6 квітня проти Брайтона.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу 24907 1
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 12564
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів 7666
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024 Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024 9729
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України 8797
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ 9513
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10936 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98284
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81622
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322037
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117976
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11679