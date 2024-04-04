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Сабо: Полісся розвалилося після звільнення Калитвинцева

Сьогодні 16:19 159 0
Сабо: Полісся розвалилося після звільнення Калитвинцева
#Юрій Калитвинцев, #Полісся, #Йожеф Сабо

Джерело - ukrfootball.uа.

Житомирське Полісся поспішило з рішенням про звільнення головного тренера команди Юрія Калитвинцева.

Таку думку висловив екснаставник збірної України та Динамо Київ Йожеф Сабо.

"Після того, як пішов з Полісся Юрій Калитвинцев, команда розвалилась. Що там у них всередині клубу відбувається, мені важко сказати, але точно щось негаразд.

За всієї поваги до Шищенка, але важко втримати молодому фахівцеві такий колектив, як Полісся, яке декларує боротьбу і за Кубок, і за медалі. Я не хочу в жодному разі образити Сергія, ні. Просто така моя думка. Гравцем він був дуже непоганим, бо погані не стають найкращими бомбардирами першості, але як тренер – поки вчиться працювати в настільки екстремальних умовах, коли треба струсонути футболістів", – сказав Сабо.

Зазначимо, що Полісся не перемагає вже у 8 матчах поспіль та змінило тренера у весняній частині – замість Юрія Калитвинцева команду очолив Сергій Шищенко.

В останньому турі чемпіонату України житомирці розгромно програли Чорноморцю. Клуб наразі посідає 6 місце в турнірній таблиці з 33 очками. Відставання від найближчого Руха становить 6 залікових пунктів.

Наступний матч команда зіграє 4 квітня проти Ворскли в півфіналі Кубку України (початок о 18:00 за київським часом).

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