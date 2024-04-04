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Іммобіле може продовжити кар'єру в клубі з Саудівської Аравії

Сьогодні 14:50 96 0
Іммобіле може продовжити кар'єру в клубі з Саудівської Аравії
#Чіро Іммобіле, #Лаціо

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb з посилання на Corriere della Sera.

34-річний італієць відхиляв пропозиції саудитів минулого року через бажання зіграти за римський клуб у Лізі чемпіонів. Проте влітку 2024-го Іммобіле може задуматися над зміною команди.

Раніше повідомлялося, що Чіро планує залишити "орлів" через ставлення фанатів, які в агресивній формі висловлюють невдоволення грою форварда.

Нещодавно стався інцидент, коли один з уболівальників зустрів футболіста на вулиці та почав погрожувати йому та його дружині й 4-річному сину.

Контракт Іммобіле з Лаціо розрахований до 30 червня 2026 року. У нинішньому сезоні на рахунку форварда 10 голів та 1 гольова передача в 37 поєдинках.

Зазначимо, що Чіро приєднався до римлян у 2016 році. За цей час футболіст провів 334 матчі, забив 206 голів та віддав 54 асисти, тричі ставши найкращим бомбардиром Серії А.

Напередодні Лаціо поступилося Ювентусу в першому матчі півфіналу Кубку Італії.

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