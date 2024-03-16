Іммобіле хоче піти з Лаціо - фанати погрожують йому та його сім’ї

Джерело - Corriere della Sera.

Капітан Лаціо Чіро Іммобіле планує зилишити римський клуб, у якому провів 7 з половиною років.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Приичиною бажання такого гравця є ставлення фанатів, які в агресивній формі висловлюють невдоволення грою 34-річного форварда. Нещодавно стався інцидент, коли один з уболівальників зустрів футболіста на вулиці та почав погрожувати йому та його дружині й 4-річному сину.

Клуб вже виступив з заявою на підтримку Іммобіле:

"Лаціо виражає повну солідарність зі своїм капітаном Чіро Іммобіле та його сім’єю, у зв’язку з тривожними та неприйнятними нападами, яких вони зазнали протягом останніх днів. Будь-який акт словесного чи фізичного насильства має бути одностайно засуджений".

Цього сезону Іммобіле забив 6 голів та віддав 1 асист у 24 матчах Серії А. Це сильно контрастує з його статистикою в попередніх сезонах. Він ще не забивав за Лаціо менше 12 голів. Нагадаємо, у квітні минулого року Чіро потрапив у ДТП, через яку міг завершити кар’єру.