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Іммобіле хоче піти з Лаціо - фанати погрожують йому та його сім’ї

Сьогодні 14:04 164 0
Іммобіле хоче піти з Лаціо - фанати погрожують йому та його сім’ї
#Чіро Іммобіле, #Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Corriere della Sera.

Капітан Лаціо Чіро Іммобіле планує зилишити римський клуб, у якому провів 7 з половиною років. 

Про це повідомляє Corriere della Sera. 

Приичиною бажання такого гравця є ставлення фанатів, які в агресивній формі висловлюють невдоволення грою 34-річного форварда. Нещодавно стався інцидент, коли один з уболівальників зустрів футболіста на вулиці та почав погрожувати йому та його дружині й 4-річному сину. 

Клуб вже виступив з заявою на підтримку Іммобіле:

"Лаціо виражає повну солідарність зі своїм капітаном Чіро Іммобіле та його сімєю, у звязку з тривожними та неприйнятними нападами, яких вони зазнали протягом останніх днів. Будь-який акт словесного чи фізичного насильства має бути одностайно засуджений". 

Цього сезону Іммобіле забив 6 голів та віддав 1 асист у 24 матчах Серії А. Це сильно контрастує з його статистикою в попередніх сезонах. Він ще не забивав за Лаціо менше 12 голів. Нагадаємо, у квітні минулого року Чіро потрапив у ДТП, через яку міг завершити кар’єру. 

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