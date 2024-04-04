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Гучний скандал набирає обертів у таборі суперника України по групі Євро-2024

Сьогодні 12:17 246 0
Гучний скандал набирає обертів у таборі суперника України по групі Євро-2024
#Євро-2024

Джерело - Sport24.

Набирає обертів скандал у таборі суперника збірної України по групі Євро-2024 з футболу.

Напередодні ветеран національної команди Словаччини, 33-річний нападник Роберт Мак, виступив з різкою критикою на адресу тренера збірної Франческо Кальцони.

Про це інформує словацький Sport24.

Мак, який грає в Австралії за Сідней і подолав довгий шлях на матчі національної команди, обурився, що наставник не став його випускати у контрольних березневих матчах збірної, не враховуючи всього 7 хвилин ігрового часу в одній із цих двох зустрічей.

"Він "протягнув" мене через весь світ, а потім встромив ніж у мою спину", — сказав,  у тому числі, футболіст на адресу свого наставника.

Подібний спітч нападника очікувано викликав неабиякий резонанс у Словаччині, де у ЗМІ вже майорять найрізноманітніші заголовки і коментарі з цього приводу.

Наприклад, колишній наставник збірної Словаччини Душан Галіс, який тренував національну команду з 2004 до 2006 року, в конфлікті обрав сторону футболіста.

"Мені це незрозуміло, і тому — на боці Мака. Особисто я, як тренер, ніколи не зробив би нічого подібного стосовно футболіста. Коли викликаю гравця, який пролітає через півземної кулі, я повинен мати якийсь намір щодо його використання в майбутніх матчах і не дозволю йому сидіти на лавці запасних.

Тим більше, у цьому випадку йдеться не про якогось молодого хлопця. Зізнаюся, сам був здивований кроком Кальцони", — заявив Галіс.

Нагадаємо, збірна України на єврофорумі зіграє в групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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