Скандал між Мбаппе і Енріке: зірковий форвард нібито назвав тренера "су*ий син"

Джерело - Foot Mercato.
Зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе емоційно відреагував на заміну в переможному матчі 27-го туру Ліги 1 проти Марселя (2:0) і нібито назвав головного тренера Луїса Енріке "су*им сином".
Про це повідомляє Foot Mercato.
Сам наставник у коментарі для преси сказав, що він нічого не чув.
Зазначається, що після інциденту француз займався з командою у штатному режимі, однак до початку тренування іспанський спеціаліст зібрав команду, щоб підтвердити свій авторитет перед гравцями паризького клубу.
Нагадаємо, у матчі 27 туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді переміг Марсель. нещодавно повідомлялося, що французький гранд планує побудувати новий стадіон.
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