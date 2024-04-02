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Скандал між Мбаппе і Енріке: зірковий форвард нібито назвав тренера "су*ий син"

Сьогодні 12:01 69 0
Скандал між Мбаппе і Енріке: зірковий форвард нібито назвав тренера "су*ий син"
Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе, #Луїс Енріке

Джерело - Foot Mercato.

Зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе емоційно відреагував на заміну в переможному матчі 27-го туру Ліги 1 проти Марселя (2:0) і нібито назвав головного тренера Луїса Енріке "су*им сином".

Про це повідомляє Foot Mercato.

Сам наставник у коментарі для преси сказав, що він нічого не чув.

Зазначається, що після інциденту француз займався з командою у штатному режимі, однак до початку тренування іспанський спеціаліст зібрав команду, щоб підтвердити свій авторитет перед гравцями паризького клубу.

Нагадаємо, у матчі 27 туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді переміг Марсель. нещодавно повідомлялося, що французький гранд планує побудувати новий стадіон.

Раніше Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25. 

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