Челсі Мудрика прийматиме Манчестер Юнайтед: розклад матчів 31 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24 пройдуть 2 матчі.

Челсі з українським вінгером Михайлом Мудриком прийматиме на своєму полі Манчестер Юнайтед.

Зі свого боку один з лідерів чемпіонату Ліверпуль вдома зіграє з Шеффілд Юнайтед.

Розклад матчів АПЛ 4 квітня

21:30. Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед

22:15. Челсі - Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, що у попередньому матчі Челсі у більшості не зміг здолати одного з аутсайдерів АПЛ Бернлі. Наразі лондонці посідають 12 місце чемпіонату.

Напередодні, відбулися 3 поєдинки ліги, зокрема Арсенал Зінченка здолав Лутон та очолив турнірну таблицю. Перемога Ліверпуля у матчі з Шеффілдом може дозволити "мерсисайдцям" повернути собі лідерство в АПЛ.

Раніше АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона.