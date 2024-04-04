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Челсі Мудрика прийматиме Манчестер Юнайтед: розклад матчів 31 туру АПЛ

Сьогодні 07:20 193 0
Челсі Мудрика прийматиме Манчестер Юнайтед: розклад матчів 31 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24 пройдуть 2 матчі.

Челсі з українським вінгером Михайлом Мудриком прийматиме на своєму полі Манчестер Юнайтед.

Зі свого боку один з лідерів чемпіонату Ліверпуль вдома зіграє з Шеффілд Юнайтед.

Розклад матчів АПЛ 4 квітня

  • 21:30. Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед
  • 22:15. Челсі - Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, що у попередньому матчі Челсі у більшості не зміг здолати одного з аутсайдерів АПЛ Бернлі. Наразі лондонці посідають 12 місце чемпіонату.

Напередодні, відбулися 3 поєдинки ліги, зокрема Арсенал Зінченка здолав Лутон та очолив турнірну таблицю. Перемога Ліверпуля у матчі з Шеффілдом може дозволити "мерсисайдцям" повернути собі лідерство в АПЛ.

Раніше АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. 

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