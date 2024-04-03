Фіорентина виграла в Аталанти у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Італії

Джерело - Чемпіон.
Фіорентина у першій грі протистояння перемогла Аталанту в півфіналі Кубку Італії з футболу сезону-2023/24.
Гра завершилася з рахунком 1:0.
Єдиний гол в зустрічі у першому таймі забив Роландо Мандрагора.
Кубок Італії з футболу, 1/2 фіналу
Перша гра, 3 квітня
Фіорентина — Аталанта 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31' Мандрагора
Матч-відповідь відбудеться у Бергамо 23 квітня.
Зазначимо, що за другу путівку до фіналу борються Ювентус і Лаціо. У першій грі туринці здобули впевнену перемогу.
Фінальний поєдинок Кубку Італії з футболу було заплановано на 15 травня. Зустріч має відбутися на "Стадіо Олімпіко" у Римі.