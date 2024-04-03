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Фіорентина виграла в Аталанти у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Італії

Вчора 23:56 106 0
Фіорентина виграла в Аталанти у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Італії
#Аталанта, #Кубок Італії, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина у першій грі протистояння перемогла Аталанту в півфіналі Кубку Італії з футболу сезону-2023/24.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол в зустрічі у першому таймі забив Роландо Мандрагора.

Кубок Італії з футболу, 1/2 фіналу

Перша гра, 3 квітня

Фіорентина — Аталанта 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31' Мандрагора

Матч-відповідь відбудеться у Бергамо 23 квітня.

Зазначимо, що за другу путівку до фіналу борються Ювентус і Лаціо. У першій грі туринці здобули впевнену перемогу.

Фінальний поєдинок Кубку Італії з футболу було заплановано на 15 травня. Зустріч має відбутися на "Стадіо Олімпіко" у Римі.

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