Головне
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України
Сьогодні 19:54 6112
Прометей вдруге виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ
Сьогодні 20:56 349
Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги
Сьогодні 19:43 218
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024
Сьогодні 19:27 9001
Здається, ми стали забувати, що гравці не залізні
Сьогодні 18:50 266
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні
Сьогодні 16:19 13119 3
Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 16:00 295
Олімпійська збірна України виступить на товариському турнірі у Франції: відомі суперники
Сьогодні 15:48 487
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття
Сьогодні 14:23 15636
Григорчук як вбивця грандів та чарівна паличка для Полісся: 4 інтриги півфіналу Кубку України
Сьогодні 12:40 756
Прямі трансляції

Степаненко: Не можу сказати, що я відновився на 100 відсотків

Сьогодні 22:59 104 0
Степаненко: Не можу сказати, що я відновився на 100 відсотків
Фото - ФК Шахтар
#Тарас Степаненко, #Чорноморець, #Шахтар, #Кубок України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко розповів про самопочуття після поєдинку проти Чорноморця в 1/2 фіналу Кубку України. Ця гра стала другою для півзахисника після відновлення від травми. 

Коментар футболіста передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук. 

– Ви взяли участь вже у двох матчах Шахтаря після повернення, як почуваєтесь?

– Ну ще не можу сказати, що я відновився на 100 відсотків. Відчуваю ще деякий неприємний дискомфорт, який не дає мені грати, тренуватися. Ще потрібен час. Ще є час до закінчення чемпіонату, ще багато матчів. Вірю в те, що зможу набрати кондицій. 

– У другому півфіналі гратиме Полісся з Ворсклою. Кого б ви хотіли отримати в суперники у фіналі?

– Та не знаю. Хто сильніший буде. Це дві хороші команди, це вже їхнє питання. Наше питання зняте.

Тарас Степаненко провів на полі 25 хвилин, замінивши Кевіна. Шахтар переміг Чорноморець із рахунком 4:1 завдяки дублю Судакова та голам Сікана й Бондаренка. 

Нагадаємо, що фінал Кубку України відбудеться 15 травня у Рівному. Другий фіналіст визначиться 4 квітня, путівку розіграють Полісся та Ворскла.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 15636
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу 8303
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 9001
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України 6112
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 13119 3
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 41658 4
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98237
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35080 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70433
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46056
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36522 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10929 2