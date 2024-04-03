Степаненко: Не можу сказати, що я відновився на 100 відсотків

Джерело - Чемпіон.

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко розповів про самопочуття після поєдинку проти Чорноморця в 1/2 фіналу Кубку України. Ця гра стала другою для півзахисника після відновлення від травми.

Коментар футболіста передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

– Ви взяли участь вже у двох матчах Шахтаря після повернення, як почуваєтесь?

– Ну ще не можу сказати, що я відновився на 100 відсотків. Відчуваю ще деякий неприємний дискомфорт, який не дає мені грати, тренуватися. Ще потрібен час. Ще є час до закінчення чемпіонату, ще багато матчів. Вірю в те, що зможу набрати кондицій.

– У другому півфіналі гратиме Полісся з Ворсклою. Кого б ви хотіли отримати в суперники у фіналі?

– Та не знаю. Хто сильніший буде. Це дві хороші команди, це вже їхнє питання. Наше питання зняте.

Тарас Степаненко провів на полі 25 хвилин, замінивши Кевіна. Шахтар переміг Чорноморець із рахунком 4:1 завдяки дублю Судакова та голам Сікана й Бондаренка.

Нагадаємо, що фінал Кубку України відбудеться 15 травня у Рівному. Другий фіналіст визначиться 4 квітня, путівку розіграють Полісся та Ворскла.