Пушич оцінив гру Степаненка після повернення на поле

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич відповів на запитання журналістів на пресконференції після матчу 1/2 фіналу Кубку України проти одеського Чорноморця (4:1). Зокрема, боснійський фахівець оцінив гру Тараса Степаненка, який зіграв удруге поспіль після тривалої відсутності через травму.

— Передусім вітаю з перемогою. Ви вперше в карʼєрі вивели команду у фінал Кубку країни. Які емоції?

— Хороші емоції. Тому що, по-перше, щойно команді сказав, що дуже гарна гра, важлива перемога. Ми грали із сильним опонентом. Тому ми вийшли у фінал і я щасливий, що ми досягли такої цілі.

— Протягом місяця ви будете грати ще два рази проти Чорноморця. Чи можете сказати, що ця гра була піковою, ніж дві наступні?

— Дуже складно сказати, бо кожна гра — це своя історія. Кожен матч не буде таким, як попередній. Це дуже специфічний момент. Як я вже сказав, ми граємо з суперником тричі в такий короткий проміжок часу і все потрібно робити крок за кроком. Готуватися від матчу до матчу.

— Степаненко повертається, вже другу гру він виходить на поле. Як оціните його?

— На 10. Дуже щасливий, що він повертається. Він був травмований упродовж зимової паузи, він дуже важливий гравець для нас. Я щасливий, що він повертається в команду.

— В останніх матчах Траоре виходить із заміни. Які у нього шанси знову опинитися у стартовому складі?

— Я вже казав про те, що є декілька гравців, які повертаються після травми. Він поступово набирає свою форму, кондиції. У нас немає контрольних матчів, на жаль, щоб давати ігрову практику таким гравцям. Але з часом, сподіваюся, він отримає більше практики та повернеться як основний гравець.