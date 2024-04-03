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Судаков: Проти Чорноморця завжди важко грати

Сьогодні 22:16 103 0
Судаков: Проти Чорноморця завжди важко грати
#Чорноморець, #Шахтар, #Георгій Судаков, #Кубок України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков прокоментував перемогу над Чорноморцем у півфіналі Кубку України. 

Слова футболіста передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

– Як оцінюєте гру своєї команди сьогодні, чи повністю виконали установку тренера?

– Грали добре. Чорноморець хороша команда, проти них завжди важко грати, але виконали все, що планували, тому вийшов такий результат. 

– Завтра гратиме Полісся з Ворсклою. З ким би вам хотілося зіграти? 

– Мені не принципово. Що Ворскла, що Полісся, дуже хороші команди, тому я впевнений, що фінал буде дуже цікавий.

Судаков провів на полі 79 хвилин, після чого його замінив Ласіна Траоре. Георгій зумів відзначитися двома забитими м'ячами, а Шахтар переміг із рахунком 4:1

Нагадаємо, що фінал Кубку України відбудеться 15 травня у Рівному. Другий фіналіст визначиться 4 квітня, путівку розіграють Полісся та Ворскла. 

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