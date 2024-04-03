Динамо зацікавлене в трансфері 23-річного колумбійця

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зацікавилось вінгером австралійського Сентрал Кост Марінерс Анхелем Торресом.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

23-річний колумбієць виступав за Порту, однак не зміг закріпитися в команді та змушений був змінити декілька клубів. Наразі закріпився в Австралії за Сентрал Кост Марінерс, за який забив 14 голів та віддав 7 результативних передач у 30 матчах.

Гравець хоче повернутися в Європу, де його гра, окрім Динамо, зацікавила турецький Різеспор та клуби англійського Чемпіоншипу.

Його контракт завершується 30 червня 2024 року, але має пункт про продовження ще на рік.

El extremo derecho colombiano (2000) Ángel Torres, actualmente en el Central Coast australiano, está listo para regresar a Europa.



Dynamo Kyïv está muy interesado en él, pero en las últimas semanas ha llegado una oferta del Rizespor y también ha habido sondeos de la… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 1, 2024

Раніше повідомлялося, що вінгер Динамо Георгій Цитаїшвілі, який грає в оренді за Динамо Батумі, потрапив у сферу інтересів клубу Української Прем'єр-ліги.