Головне
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України
Сьогодні 19:54 4123
Прометей виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ
Сьогодні 20:56 197
Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги
Сьогодні 19:43 181
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024
Сьогодні 19:27 7002
Здається, ми стали забувати, що гравці не залізні
Сьогодні 18:50 223
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні
Сьогодні 16:19 12038 3
Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 16:00 274
Олімпійська збірна України виступить на товариському турнірі у Франції: відомі суперники
Сьогодні 15:48 442
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття
Сьогодні 14:23 15020
Григорчук як вбивця грандів та чарівна паличка для Полісся: 4 інтриги півфіналу Кубку України
Сьогодні 12:40 736
Прямі трансляції

Динамо зацікавлене в трансфері 23-річного колумбійця

Сьогодні 20:24 151 0
Динамо зацікавлене в трансфері 23-річного колумбійця
#Динамо Київ, #Торрес, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зацікавилось вінгером австралійського Сентрал Кост Марінерс Анхелем Торресом.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

23-річний колумбієць виступав за Порту, однак не зміг закріпитися в команді та змушений був змінити декілька клубів. Наразі закріпився в Австралії за Сентрал Кост Марінерс, за який забив 14 голів та віддав 7 результативних передач у 30 матчах.

Гравець хоче повернутися в Європу, де його гра, окрім Динамо, зацікавила турецький Різеспор та клуби англійського Чемпіоншипу.

Його контракт завершується 30 червня 2024 року, але  має пункт про продовження ще на рік.

Раніше повідомлялося, що вінгер Динамо Георгій Цитаїшвілі, який грає в оренді за Динамо Батумі, потрапив у сферу інтересів клубу Української Прем'єр-ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 12038 3
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 39791 4
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 7002
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 15020
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу 8048
Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт 5077
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361975 2
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6601 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51888
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64883 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13734
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359329