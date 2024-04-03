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Цитаїшвілі може повернутися в УПЛ: джерело повідомило, який клуб цікавиться грузином

Сьогодні 18:55 154 0
Цитаїшвілі може повернутися в УПЛ: джерело повідомило, який клуб цікавиться грузином
#Динамо Київ, #Динамо Батумі, #Георгій Цитаішвілі

Джерело - Sport.ua.

Вінгер київського Динамо Георгій Цитаїшвілі, який грає в оренді за Динамо Батумі, потрапив у сферу інтересів Полісся. 

Про це повідомляє Sport.ua. 

За інформацією джерела, житомирський клуб почав цікавитися грузином ще взимку — після того, як через травму вилетів Бені Макуана. Влітку Полісся може здійснити спробу підписання Цитаїшвілі. Потенційний трансфер залежатиме від того, хто буде головним тренером команди. 

Контракт Цитаїшвілі з київським Динамо розрахований до кінця 2025 року. А чинний клуб Гіо, Динамо Батумі, фінансово неспроможний викупити 23-річного гравця. Очікується, що влітку кияни будуть визначатися з майбутнім свого вихованця. 

Нагадаємо, в березні Цитаїшвілі допоміг збірній Грузії вперше у своїй історії вийти на чемпіонат Європи

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