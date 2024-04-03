Цитаїшвілі може повернутися в УПЛ: джерело повідомило, який клуб цікавиться грузином

Вінгер київського Динамо Георгій Цитаїшвілі, який грає в оренді за Динамо Батумі, потрапив у сферу інтересів Полісся.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, житомирський клуб почав цікавитися грузином ще взимку — після того, як через травму вилетів Бені Макуана. Влітку Полісся може здійснити спробу підписання Цитаїшвілі. Потенційний трансфер залежатиме від того, хто буде головним тренером команди.

Контракт Цитаїшвілі з київським Динамо розрахований до кінця 2025 року. А чинний клуб Гіо, Динамо Батумі, фінансово неспроможний викупити 23-річного гравця. Очікується, що влітку кияни будуть визначатися з майбутнім свого вихованця.

Нагадаємо, в березні Цитаїшвілі допоміг збірній Грузії вперше у своїй історії вийти на чемпіонат Європи.