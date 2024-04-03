Стали відомі стартові склади на півфінальний матч Кубку України Шахтар - Чорноморець

Джерело - Чемпіон.
Шахтар та Чорноморець оголосили стартові склади на півфінальний матч Кубку України.
Стартові склади команд:
Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Бондаренко, Судаков, Егіналду, Кевін, Сікан.
Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Педріньйо, Міроші, Степаненко, Зубков, Назарина, Марлон, Траоре
Чорноморець: Варакута, Гучек, Салюк, Єрмаков, Путря, Васильєв, Брагару, Авагімян, Штогрін, Бойчук, Бадібанга.
Запасні: Білик, Вічний, Ситников, Присяжнюк, Ієде, Огіря, Зе Гомес, Шаповал, Альваренга
Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на УПЛ-ТБ.
Раніше повідомлялося, що за допомогою жеребкування було призначено рефері на півфінальне протистояння Кубку України сезону-2023/24.
Нагадаємо, що стало відомо місце проведення фінального матчу турніру, який відбудеться 15 травня.