Лобановський робив те ж саме: Хацкевич пояснив, навіщо замнкув гравців у роздягальні

Головний тренер Заглембе Сосновець Олександр Хацкевич вважає, що закривати гравців у роздягальні перед матчем — це нормальна практика.

Про свої тренерські методи білоруський фахівець розповів в інтерв’ю польському журналісту Пьотру Слонці.

"Я читав у ЗМІ, що не я обирав склад на матч. Я вибрав склад. У нас було два плани на цю зустріч (з Катовіце — прим.), команда була підготовлена тактично. У нас були тренування по 2 години, і гравці знали, у що і як грати. Перед матчем я закрив гравців у роздягальні на 3-4 хвилини, щоб вони могли тільки домовитися про деталі (як пресингувати, де підходити до суперника на полі тощо).

Це нормальна практика в Європі, особливо перед таким матчем, як дербі. Валерій Лобановський зробив те ж саме з нами в іграх проти Барселони та Реала, в яких ми перемогли. Тренери так роблять, коли впевнені у своїх гравцях і довіряють своїй команді.

Гравці повинні показати єдність і що вони беруть на себе відповідальність за гру. І я побачив це в матчі, і сьогодні перед тренуванням сказав це футболістам, кожен гравець боровся за свого товариша по команді. Червона картка зламала гру, але не зламала команду", — сказав Хацкевич.