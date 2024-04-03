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Лобановський робив те ж саме: Хацкевич пояснив, навіщо замнкув гравців у роздягальні

Сьогодні 16:19 55 0
Лобановський робив те ж саме: Хацкевич пояснив, навіщо замнкув гравців у роздягальні
#Заглембе, #Олександр Хацкевич

Джерело - Телеграм-канала Пьотра Слонки.

Головний тренер Заглембе Сосновець Олександр Хацкевич вважає, що закривати гравців у роздягальні перед матчем — це нормальна практика.

Про свої тренерські методи білоруський фахівець розповів в інтерв’ю польському журналісту Пьотру Слонці.  

"Я читав у ЗМІ, що не я обирав склад на матч. Я вибрав склад. У нас було два плани на цю зустріч (з Катовіце — прим.), команда була підготовлена тактично. У нас були тренування по 2 години, і гравці знали, у що і як грати. Перед матчем я закрив гравців у роздягальні на 3-4 хвилини, щоб вони могли тільки домовитися про деталі (як пресингувати, де підходити до суперника на полі тощо).

Це нормальна практика в Європі, особливо перед таким матчем, як дербі. Валерій Лобановський зробив те ж саме з нами в іграх проти Барселони та Реала, в яких ми перемогли. Тренери так роблять, коли впевнені у своїх гравцях і довіряють своїй команді.

Гравці повинні показати єдність і що вони беруть на себе відповідальність за гру. І я побачив це в матчі, і сьогодні перед тренуванням сказав це футболістам, кожен гравець боровся за свого товариша по команді. Червона картка зламала гру, але не зламала команду", — сказав Хацкевич. 

Заглембе вдома розромно поступився Катовіце з рахунком 0:4. У першому таймі команда Хацкевича опинилася в меншості через вилучення Себастьяна Бонецького. За рахунку 0:3 в Заглембе був шанс відродити інтришу, але Міхал Янота не реалізував пенальті. 

Нагадаємо, 3 квітня польські ЗМІ поширили інформацію, що футбольні хулігани увірвалися на тренування Заглембе та побили Олександра Хацкевича. Агент тренера пізніше розповів, що ніхто нікого не бив, були лише спроби нападу та погрози. 

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