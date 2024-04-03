Наставник Борнмута може очолити топклуб

Джерело - Sport.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола потрапив у шорт-лист кандидатів на заміну Хаві Ернандесу на посаду наставника Барселони.

Про це повідомляє Sport.

Зазначається, що керівництво каталонского клубу активно стежить за іспанським спеціалістом. Чинний контракт фахівця з "вишнями" розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, у 31 турі АПЛ підопічні Іраоли із Забарним у складі здобули мінімальну перемогу над Крістал Пелесом. Наразі Борнмут знаходиться на 11 сходинці в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги.