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Наставник Борнмута може очолити топклуб

Сьогодні 15:55 94 0
Наставник Борнмута може очолити топклуб
#Барселона, #Борнмут, #Хаві Ернандес

Джерело - Sport.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола потрапив у шорт-лист кандидатів на заміну Хаві Ернандесу на посаду наставника Барселони.

Про це повідомляє Sport.

Зазначається, що керівництво каталонского клубу активно стежить за іспанським спеціалістом. Чинний контракт фахівця з "вишнями" розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, у 31 турі АПЛ підопічні Іраоли із Забарним у складі здобули мінімальну перемогу над Крістал Пелесом. Наразі Борнмут знаходиться на 11 сходинці в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги.

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