Ібрагімович зіграє прощальний матч за збірну Швеції

Джерело - Чемпіон.

Зірковий нападник Златан Ібрагімович, який завершив кар'єру 1 липня 2023 року, проведе прощальний матч за збірну Швеції.

Про це повідомляє пресслужба Шведської федерації футболу.

Bra tryck på biljetter till herrlandskampen mot Serbien 8 juni 🔥



1️⃣9️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ har redan säkrat sin plats till matchen, gör det du med! 👇 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) April 2, 2024

Зазначається, що суперником стане національна команда Сербії. Зустріч відбудеться 8 червня на стадіоні "Френдс Арена".

Протягом своєї кар'єри форвард виступав за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтера, Барселону, ПСЖ, Манчестер Юнайтед і Лос-Анджелес Гелаксі. Останнім клубом шведа був Мілан, якому він допоміг виграти Серію А вперше за 11 років.

За збірну Ібрагімович зіграв 122 матчі, в яких забив 62 голи. Його 12 разів визнавали гравцем року в Швеції.

Нагадаємо, нещодавно збірна Швеції здолала Албанію у спарингу. Напередодні Сербія зіграла товариський матч проти Росії.