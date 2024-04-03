Головне
Григорчук як вбивця грандів та чарівна паличка для Полісся: 4 інтриги півфіналу Кубку України
Сьогодні 12:40 295
Визначилися найкращий гравець та тренер 22 туру УПЛ
Сьогодні 11:31 193
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу
Сьогодні 10:27 5373
Лапін проведе поєдинок в андеркарді Усик - Ф'юрі
Сьогодні 10:21 231
Судзука прийме четвертий етап Формули-1: розклад Гран-прі Японії
Сьогодні 08:34 224
Сіренко нокаутом переміг Гейла
Сьогодні 07:19 551
Ястремська відпустила перемогу на старті турніру в Чарльстоні
Сьогодні 02:39 506
Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт
Сьогодні 00:53 3989
Спортинг вибив Бенфіку Трубіна з півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 00:49 552
Рекорди Довбика та втрати збірної України: як там наші зіграли
Вчора 20:00 1388
Прямі трансляції

Ібрагімович зіграє прощальний матч за збірну Швеції

Сьогодні 13:59 84 0
Ібрагімович зіграє прощальний матч за збірну Швеції
#Златан Ібрагімович, #Збірна Сербії з футболу, #Збірна Швеції з футболу

Джерело - Чемпіон.

Зірковий нападник Златан Ібрагімович, який завершив кар'єру 1 липня 2023 року, проведе прощальний матч за збірну Швеції.

Про це повідомляє пресслужба Шведської федерації футболу.

Зазначається, що суперником стане національна команда Сербії. Зустріч відбудеться 8 червня на стадіоні "Френдс Арена".

Протягом своєї кар'єри форвард виступав за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтера, Барселону, ПСЖ, Манчестер Юнайтед і Лос-Анджелес Гелаксі. Останнім клубом шведа був Мілан, якому він допоміг виграти Серію А вперше за 11 років.

За збірну Ібрагімович зіграв 122 матчі, в яких забив 62 голи. Його 12 разів визнавали гравцем року в Швеції.

Нагадаємо, нещодавно збірна Швеції здолала Албанію у спарингу. Напередодні Сербія зіграла товариський матч проти Росії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком 7623 4
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу 5373
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 14456 2
Евертон Миколенка зіграв унічию з Ньюкаслом, Борнмут Забарного переміг Кристал Пелес: результати матчів АПЛ Евертон Миколенка зіграв унічию з Ньюкаслом, Борнмут Забарного переміг Кристал Пелес: результати матчів АПЛ 4039
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22937
Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера 11459 1
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15181
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25936
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98190
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160261
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70411
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61271