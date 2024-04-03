Ісак повторив унікальне досягнення Джеррарда

Джерело - АПЛ.

Александер Ісак став другим гравцем в історії Англійської Прем’єр-ліги, якому вдалося забити два пенальті двом різним воротарям в одному матчі.

Відповідну статистику наводить офіційний Instagram-аккаунт АПЛ.

У матчі 30 туру АПЛ проти Вест Гема шведський форвард відкрив рахунок вже на 6-й хвилині, реалізувавши пенальті у ворота Альфонса Ареоля. У другому таймі Ісак знову забив з 11-метрової позначки, але вже іншому голкіперу лондонців — Лукашу Фаб’янському. Справа в тому, що по перерві Девіду Моєсу довелося поміняти Ареоля на Фаб’янського через травму першого.

Забити два пенальті двом різним воротарям до Александера Ісака вдавалося лише легендарному капітану Ліверпуля Стівену Джеррарду, який у 2009 році зміг переграти обох голкіперів Астон Вілли — Бреда Фріделя та Бреда Гузана.