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Ісак повторив унікальне досягнення Джеррарда

Сьогодні 14:30 161 0
Ісак повторив унікальне досягнення Джеррарда
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Ньюкасл Юнайтед, #Александер Ісак, #Стівен Джеррард

Джерело - АПЛ.

Александер Ісак став другим гравцем в історії Англійської Прем’єр-ліги, якому вдалося забити два пенальті двом різним воротарям в одному матчі. 

Відповідну статистику наводить офіційний Instagram-аккаунт АПЛ. 

У матчі 30 туру АПЛ проти Вест Гема шведський форвард відкрив рахунок вже на 6-й хвилині, реалізувавши пенальті у ворота Альфонса Ареоля. У другому таймі Ісак знову забив з 11-метрової позначки, але вже іншому голкіперу лондонців — Лукашу Фаб’янському. Справа в тому, що по перерві Девіду Моєсу довелося поміняти Ареоля на Фаб’янського через травму першого. 

Забити два пенальті двом різним воротарям до Александера Ісака вдавалося лише легендарному капітану Ліверпуля Стівену Джеррарду, який у 2009 році зміг переграти обох голкіперів Астон Вілли — Бреда Фріделя та Бреда Гузана. 

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