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Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт

Сьогодні 00:53 Андрій Дунець 175 0
Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Футболіст Евертона Віталій Миколенко здійснив чудовий сейв головою в матчі 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла.

На 67-й хвилині (за рахунку 1:0 на користь суперника) український захисник обачно залишився у площині воріт для страхування свого голкіпера під час атаки суперника і це дало результат. М'яч після удару Александера Ісака з лінії воротарського майданчика влучив просто в голову Миколенку.

Відео

Згодом Евертону зусиллями Домініка Калверт-Льюїна з пенальті вдалося зрівняти рахунок — 1:1 у підсумку.

Відтак "іриски" в турнірній таблиці продовжують іти над зоною вильоту, випереджаючи 18-й Лутон на 4 очки.

Миколенко провів на полі весь матч. У попередньому турі Віталій пропустив гру проти Борнмута, не з'явившись у старті свого клубу вперше з грудня 2023-го.

Нагадаємо, це вже не перший яскравий епізод за участю представника збірної України в поточному сезоні АПЛ. Нещодавно він елегантно пошив у дурні зірку Манчестер Сіті.

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