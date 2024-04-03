Брайтон установив новий рекорд АПЛ за прибутком у сезоні

Джерело - The Times.

Брайтон зафіксував рекордний прибуток для англійських клубів у сезоні-2022/2023.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, показник "чайок" склав 122,8 млн фунтів. Зазначається, що більшу частину прибутку було отримано завдяки трансферам Алексіса Макалістера до Ліверпуля та Марка Кукурельї до Челсі, а також за рахунок компенсації у розмірі 22 млн фунтів, отриманої за перехід тренера Грема Поттера також у склад лондонців. При цьому зазначається, що трансфер Мойсеса Кайседо за 115 млн фунтів не був врахований в зазначеному періоді, оскільки стався вже влітку 2023.

Попередній рекорд серед клубів Англії належав Тоттенгему - 113 млн фунтів за підсумками сезону-17/18.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 квітня, Брайтон зустрінеться з Брентфордом Ярмолюка в межах 31 туру АПЛ.