Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем та Вест Гем зіграли внічию в матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги.

"Шпори" зусиллями Джонсона відкрили рахунок на початку поєдинку, однак "молотобійці" швидко відновили паритет.

Чемпіонат Англії - АПЛ

31 тур, 2 квітня

Вест Гем - Тоттенгем 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - Джонсон 5, 1:1 - Зума 19

Нагадаємо, що Ньюкасл та Евертон не визначили сильнішого. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів на полі усі 90 хвилин та в одному з моментів головою вибив м’яч з лінії воріт.

Напередодні статистичний портал Opta оновив шанси команд на чемпіонство в Англійській Прем'єр-Лізі.