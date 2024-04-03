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Вест Гем - Тоттенгем 1:1: огляд матчу АПЛ

Сьогодні 10:55 113 0
Вест Гем - Тоттенгем 1:1: огляд матчу АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем та Вест Гем зіграли внічию в матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги.

"Шпори" зусиллями Джонсона відкрили рахунок на початку поєдинку, однак "молотобійці" швидко відновили паритет.

Чемпіонат Англії - АПЛ
31 тур, 2 квітня

Вест Гем - Тоттенгем 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - Джонсон 5, 1:1 - Зума 19

Нагадаємо, що Ньюкасл та Евертон не визначили сильнішого. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів на полі усі 90 хвилин та в одному з моментів головою вибив м’яч з лінії воріт.

Напередодні статистичний портал Opta оновив шанси команд на чемпіонство в Англійській Прем'єр-Лізі.

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