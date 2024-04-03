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Баєр прийме Дюссельдорф: розклад матчів Кубку Німеччини

Сьогодні 09:31 96 0
Баєр прийме Дюссельдорф: розклад матчів Кубку Німеччини
#Дюссельдорф, #Кубок Німеччини, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

У середу, 3 квітня, визначиться другий фіналіст Кубку Німеччини з футболу. Баєр прийматиме Дюссельдорф.

Напередодні Саарбрюккен з третьої Бундесліги поступився представнику другого дивізіону — Кайзерслаутерну в поєдинку за вихід у фінал.

Розклад матчів 1/2 фіналу Кубку Німеччини з футболу

  • 21:45 Баєр - Дюссельдорф

Зазначимо, що у чвертьфіналі "фармацевти" здолали Штутгарт (3:2), а Дюссельдорф виявився сильнішим за Санкт-Паулі (3:2).

Фінальний поєдинок Кубку Німеччини футболу заплановано на 25 травня. Зустріч відбудеться на "Олімпійському стадіоні" в Берліні.

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