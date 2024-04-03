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Фіорентина зіграє з Аталантою: розклад матчів Кубку Італії

Сьогодні 08:15 44 0
Фіорентина зіграє з Аталантою: розклад матчів Кубку Італії
#Аталанта, #Кубок Італії, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

У середу, 3 квітня, відбудеться один матч півфіналу Кубку Італії з футболу. Фіорентина у першій грі протистояння прийматиме Аталанту.

Розклад матчів 1/2 фіналу Кубку Італії з футболу

  • 22:00. Фіорентина - Аталанта

Матч-відповідь відбудеться у Бергамо 23 квітня.

Зазначимо, що за другу путівку в фінал борються Ювентус та Лаціо. У першому матчі туринці здобули впевнену перемогу.

Фінальний поєдинок Кубку Італії з футболу заплановано на 15 травня. Зустріч має відбутися на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

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