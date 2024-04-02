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Забарний зіграє з перших хвилин матчу із Крістал Пелес

Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом
Сьогодні 20:54 127 0
Забарний зіграє з перших хвилин матчу із Крістал Пелес
#Борнмут, #Ілля Забарний, #Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.

Захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив до стартового складу команди на матч 31 туру АПЛ проти Крістал Пелес.

Про це повідомляє пресслужба Борнмута.

Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом.

Українець зіграв 39 матчів у складі клубу АПД, забив один гол. 

Зазначимо, що і інший українець, захисник Евертона Віталій Миколенко, зіграє зі старту матчу 31 туру АПЛ проти Ньюкасла. Старт поєдинку о 21:30 за київським часом. 

У минулому турі чемпіонату Англії Забарний допоміг Борнмуту здолати саме Евертон Миколенка. Останній не брав участь у протистоянні через хворобу.

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