Захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив до стартового складу команди на матч 31 туру АПЛ проти Крістал Пелес.

Про це повідомляє пресслужба Борнмута.

Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом.

Five changes from Saturday. Let's go lads 🔥 pic.twitter.com/cQvGnne9Sj