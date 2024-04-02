Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив до стартового складу команди на матч 31 туру АПЛ проти Крістал Пелес.

Про це повідомляє пресслужба Борнмута.

Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом.

Five changes from Saturday. Let's go lads 🔥 pic.twitter.com/cQvGnne9Sj — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 2, 2024

Українець зіграв 39 матчів у складі клубу АПД, забив один гол.

Зазначимо, що і інший українець, захисник Евертона Віталій Миколенко, зіграє зі старту матчу 31 туру АПЛ проти Ньюкасла. Старт поєдинку о 21:30 за київським часом.

У минулому турі чемпіонату Англії Забарний допоміг Борнмуту здолати саме Евертон Миколенка. Останній не брав участь у протистоянні через хворобу.