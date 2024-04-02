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Миколенко повернувся у стартовий склад Евертона

Сьогодні 20:41 141 0
Миколенко повернувся у стартовий склад Евертона
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко з перших хвилин зіграє в матчі 31 туру АПЛ проти Ньюкасла. Старт поєдинку о 21:30 за київським часом. 

Нагадаємо, попередній матч український захисник пропускав через хворобу. Наставник "ірисок" Шон Дайч повідомив, що Віталій вже видужав. 

Евертон продовжує боротьбу за виживання в АПЛ. Після 29 матчів Миколенко та компанія йдуть на 16 місці, маючи 3-очковий гандикап над зоною вильоту. 

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