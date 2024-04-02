Миколенко повернувся у стартовий склад Евертона

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко з перших хвилин зіграє в матчі 31 туру АПЛ проти Ньюкасла. Старт поєдинку о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, попередній матч український захисник пропускав через хворобу. Наставник "ірисок" Шон Дайч повідомив, що Віталій вже видужав.

Евертон продовжує боротьбу за виживання в АПЛ. Після 29 матчів Миколенко та компанія йдуть на 16 місці, маючи 3-очковий гандикап над зоною вильоту.