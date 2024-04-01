Реал знайшов заміну Луніну

Мадридський Реал може підписати воротаря Атлетика (Більбао) Хулена Агірресабала.

Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

Андрій Лунін має чинний контракт з "вершковими" до 2025 року. Клуб хоче продовжити угоду з Луніним і вже приготував йому новий контракт. Хулен має стати заміною українцю.

Раніше повідомлялось, що зірковий воротар Реала Тібо Куртуа не зіграє у цьому сезоні через нову травму, а Лунін залишиться основним воротарем до кінця сезону.

Нагадаємо український воротар потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу ЛЧ.