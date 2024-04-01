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Реал знайшов заміну Луніну

Сьогодні 19:18 240 0
Реал знайшов заміну Луніну
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - realmadridexclusivo.com.

Мадридський Реал може підписати воротаря Атлетика (Більбао) Хулена Агірресабала.

Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

Андрій Лунін має чинний контракт з "вершковими" до 2025 року. Клуб хоче продовжити угоду з Луніним і вже приготував йому новий контракт. Хулен має стати заміною українцю.

Раніше повідомлялось, що зірковий воротар Реала Тібо Куртуа не зіграє у цьому сезоні через нову травму, а Лунін залишиться основним воротарем до кінця сезону.

Нагадаємо український воротар потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу ЛЧ.

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