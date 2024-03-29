ПСЖ планує побудувати новий стадіон

Джерело - Le Parisien.

Французький ПСЖ шукає варіанти для будівництва нового стадіону.

Про це заявляє видання Le Parisien.

За інформацією джерела, Парі Сен-Жермен офіційно підтвердив своє бажання побудувати новий стадіон, що має покласти край суперечці з Паризькою міською радою щодо майбутнього "Парк де Пренс".

11 березня на адресу Управління з питань планування та забудови міста (SDRIF-E) було надіслано листа від генерального секретаря ПСЖ Жан-П'єра Шоле, який підтвердив, що клуб бажає вивчити всі можливості для будівництва нового стадіону в радіусі 20 км від міста. У листі уточнюється, що оскільки майбутнє ПСЖ на "Парк де Пренс" ще не визначене, клуб просить SDRIF-E захистити ділянку площею 50 гектарів для будівництва нового стадіону, при цьому в листі вказується на низку різних ділянок, які могли б зацікавити ПСЖ.

Очікується, що остаточне ухвалення цього плану відбудеться цього літа, перш ніж його буде подано на затвердження до Державної ради. Різні муніципалітети в регіоні Уль-де-Франс висловили свою зацікавленість у тому, щоб стати новим домом для ПСЖ. Однак, як зазначає Le Parisien, фаворита поки що немає.

Зазначимо, що у лютому президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі заявив, що клуб хоче покинути стадіон "Парк де Пренс". Раніше паризький клуб висував свою кандидатуру на придбання стадіону національної збірної Франції "Стад де Франс", але в січні відмовився від цієї ідеї.