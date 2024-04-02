Головне
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Сьогодні 11:30 360
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
Сьогодні 13:18 227
Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ
Сьогодні 12:50 215
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Сьогодні 10:51 269
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 5921
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 471
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6853
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 610
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 618 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 557
Прямі трансляції

Ліон зустрінеться з Валансьєнном у 1/2 фіналу Кубку Франції

Сьогодні 12:15 132 0
Ліон зустрінеться з Валансьєнном у 1/2 фіналу Кубку Франції
#Ліон, #Валансьєнн

Джерело - Чемпіон.

Ліон зіграє з Валансьєнном із Ліги 2 у півфіналі Кубку Франції сезону-2023/2024 з футболу.

Початок гри - 2 квітня о 21:45 за Києвом.

3 квітня відбудеться зустріч другого півфіналу: ПСЖ - Ренн.

Нагадаємо, Валансьєнн у серії пенальті здолав Руан у чвертьфіналі кубку. Наразі Валансьєнн йде останнім у таблиці Ліги 2.

Ліон також по пенальті обіграв Страсбур у 1/4 фіналу. На цих вихідних ліонський клуб зіграв унічию з Реймсом уматчі 27 туру французької Ліги 1.

Раніше ми писали, що колишній наставник Шахтаря може очолити Ліон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 5921
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6853
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 4589
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 6152
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 13719
Реал налаштований повернути Роналду Реал налаштований повернути Роналду 3183
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39792
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81511
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29431
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107693
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20928 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47962 1