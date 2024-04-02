Ліон зустрінеться з Валансьєнном у 1/2 фіналу Кубку Франції

Джерело - Чемпіон.

Ліон зіграє з Валансьєнном із Ліги 2 у півфіналі Кубку Франції сезону-2023/2024 з футболу.

Початок гри - 2 квітня о 21:45 за Києвом.

3 квітня відбудеться зустріч другого півфіналу: ПСЖ - Ренн.

Нагадаємо, Валансьєнн у серії пенальті здолав Руан у чвертьфіналі кубку. Наразі Валансьєнн йде останнім у таблиці Ліги 2.

Ліон також по пенальті обіграв Страсбур у 1/4 фіналу. На цих вихідних ліонський клуб зіграв унічию з Реймсом уматчі 27 туру французької Ліги 1.

Раніше ми писали, що колишній наставник Шахтаря може очолити Ліон.