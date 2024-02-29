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Валансьєнн по пенальті здолав Руан та вийшов до півфіналу Кубку Франції

Основний час завершився з рахунком 1:1
Сьогодні 00:15 78 0
Валансьєнн по пенальті здолав Руан та вийшов до півфіналу Кубку Франції
#Кубок Франції, #Руан, #Валансьєнн

Джерело - Чемпіон.

Валансьєнн здобув перемогу над Руаном у матчі 1/4 фіналу Кубка Франції.

Основний час завершився з рахунком 1:1. По пенальті гості виявилися сильнішими - 2:4.

Наразі Валансьєнн йде на останньому місці в французькій Лізі 2 - другому по силі дивізіоні в країни. Руан займає восьму сходинку в Лізі 3.

Кубок Франції
1/4 фіналу, 28 лютого

Руан - Валансьєнн 1:1 (пен 2:4)

Голи: 0:1 - 26 Оєвусі, 1:1 - 90+1 Лоппі

Раніше Ліон у серії післяматчевих пенальті обіграв Страсбур та вийшов до півфіналу Кубку Франції.

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