Валансьєнн по пенальті здолав Руан та вийшов до півфіналу Кубку Франції

Джерело - Чемпіон.
Валансьєнн здобув перемогу над Руаном у матчі 1/4 фіналу Кубка Франції.
Основний час завершився з рахунком 1:1. По пенальті гості виявилися сильнішими - 2:4.
Наразі Валансьєнн йде на останньому місці в французькій Лізі 2 - другому по силі дивізіоні в країни. Руан займає восьму сходинку в Лізі 3.
Кубок Франції
1/4 фіналу, 28 лютого
Руан - Валансьєнн 1:1 (пен 2:4)
Голи: 0:1 - 26 Оєвусі, 1:1 - 90+1 Лоппі
Раніше Ліон у серії післяматчевих пенальті обіграв Страсбур та вийшов до півфіналу Кубку Франції.
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